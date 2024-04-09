В Госдуме призвали не говорить незнакомцам по телефону некоторые слова

В беседе с незнакомцами по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров.
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