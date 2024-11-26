Путин и Токаев расставят точки над i в отношениях Москвы и Астаны

Отношения России и Казахстана нельзя назвать бесконфликтными. У сторон много вопросов друг другу, и ответы можно получить только во время контактов на высшем уровне, объяснил ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов в интервью URA.
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