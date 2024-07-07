Стало известно, при каких условиях Red Bull Racing может уволить Переса

Стало известно, при каких условиях Red Bull Racing может уволить ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing имеет право в одностороннем порядке расторгнуть новый двухлетний контракт с Серхио Пересом, сообщил RacingNews365.
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