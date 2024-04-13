В симферопольском парке им. Гагарина возложили цветы к Вечному огню

В честь 80-й годовщины освобождения Симферополя в парке им. Гагарина возложили цветы к Вечному огню. Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим воинам, кто мужественно сражался с жестоким и коварным врагом в годы Великой Отечественной войны, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу на родной земле.