В Петербурге спустя почти 40 лет нашли мужчину, вспоровшего осколком ногу прохожему

Пострадавший умер от кровопотери. Правоохранительным органам потребовалось почти 40 лет, чтобы выяснить, кто вспорол ногу прохожему, который погиб от кровопотери на пересечении 10-й Советской и Мытнинской улиц.
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