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Знаменитая в прошлом советская гимнастка: «Победа Ашрам не удивила, для Авериных поражение стало трагедией». Интервью 9 каналу

Знаменитая в прошлом советская гимнастка: «Победа Ашрам не удивила, для Авериных поражение стало трагедией». Интервью 9 каналу

После совершенно сенсационной победы Линой Ашрам стер клавиши на клавиатуре и ноги, пытаясь найти тех, кто профессионально разъяснит, что же такого произошло на помосте в Токио и почему в России так резко отреагировали на поражении сестер Авериных.

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