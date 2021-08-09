Знаменитая в прошлом советская гимнастка: «Победа Ашрам не удивила, для Авериных поражение стало трагедией». Интервью 9 каналу

После совершенно сенсационной победы Линой Ашрам стер клавиши на клавиатуре и ноги, пытаясь найти тех, кто профессионально разъяснит, что же такого произошло на помосте в Токио и почему в России так резко отреагировали на поражении сестер Авериных.