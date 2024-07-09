Киевлянка накануне СВО оказалась на территории России и там теперь и проживает. О том, как живётся киевлянам и жителям других украинских городов, она узнаёт из переписки с оставшимися на родине знакомыми.
Рассказ киевлянки: Украинцы мечтают о приходе «клятых оккупантов»
Комментарии
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Светлана Рычкова Орлова
Мне не жалко украинцев. Они получили то ,чего так хотели все годы. Они шли к этому не последние 25 лет, а несколько веков. Надо, наконец, дать им дойти по этому пути до самого предела, до самого конца! Упаси Боже им мешать или помогать! Опять будем виноваты! Пусть скачут, долбятся в новые ворота до деформации черепа, до хруста шейных позвонков. Сами. Без посторонней помощи, под легкое воркование пиндосов! Не было бы пиндосов, они все равно бы нашли, кому бы отдаться! Пусть отдаются. Это их выбор! Твердый, осознанный, «выстраданный»! И пиндосам мы должны сказать СПАСИБО, что просто обострили их сущность до предела, чтобы все самые тупые в мире поняли, КАКИМИ бывают братья!
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13 час.
СЕРГЕЙ
ура Светлана! до последнего украинца!
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12 час.
Александр Т
И чего переживают пустующие земли заселят жидами из Исраиля и будет им мир и порядок. Зря что ли зеля жопу рвёт.
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9 час.
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