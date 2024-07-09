Светлана Рычкова Орлова

Мне не жалко украинцев. Они получили то ,чего так хотели все годы. Они шли к этому не последние 25 лет, а несколько веков. Надо, наконец, дать им дойти по этому пути до самого предела, до самого конца! Упаси Боже им мешать или помогать! Опять будем виноваты! Пусть скачут, долбятся в новые ворота до деформации черепа, до хруста шейных позвонков. Сами. Без посторонней помощи, под легкое воркование пиндосов! Не было бы пиндосов, они все равно бы нашли, кому бы отдаться! Пусть отдаются. Это их выбор! Твердый, осознанный, «выстраданный»! И пиндосам мы должны сказать СПАСИБО, что просто обострили их сущность до предела, чтобы все самые тупые в мире поняли, КАКИМИ бывают братья!