Daily Storm

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Пекин потребовал от Москвы расследовать «жестокое» обращение с китайцами на границе

Пекин потребовал от Москвы расследовать «жестокое» обращение с китайцами на границе

Инцидент произошел в конце июля на пункте пропуска КараузекПятеро граждан Китая подверглись жестокому обращению со стороны российских правоохранителей на границе РФ и Казахстана.

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