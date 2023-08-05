Пекин потребовал от Москвы расследовать «жестокое» обращение с китайцами на границе

Инцидент произошел в конце июля на пункте пропуска КараузекПятеро граждан Китая подверглись жестокому обращению со стороны российских правоохранителей на границе РФ и Казахстана.
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