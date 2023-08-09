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Ни у кого нет права на предательство!

Ни у кого нет права на предательство!

Нужны жёсткие меры – для изменников Родины нужно вернуть смертную казнь Наш век, а особенно последние десятилетия, настолько омрачены вседозволенностью и глумлением, что у большинства людей оказались совершенно размытыми понятия о добре и зле.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...Для изменников Родины нужно вернуть смертную казнь...&quot; Не только для изменников Родины, но и для тех статей по которым она была, исходя из опыта нашей истории, нужно вернуть смертную казнь!
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