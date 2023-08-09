Нужны жёсткие меры – для изменников Родины нужно вернуть смертную казнь Наш век, а особенно последние десятилетия, настолько омрачены вседозволенностью и глумлением, что у большинства людей оказались совершенно размытыми понятия о добре и зле.
Ни у кого нет права на предательство!
Комментарии
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Н
Николай
"...Для изменников Родины нужно вернуть смертную казнь..." Не только для изменников Родины, но и для тех статей по которым она была, исходя из опыта нашей истории, нужно вернуть смертную казнь!
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