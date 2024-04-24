Директору института ИвГПУ Варваре Румянцевой присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

<p> За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено директору института информационных технологий, естественных и гуманитарных наук, заведующей кафедрой Ивановского государственного политехнического университета Варваре Румянцевой.
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