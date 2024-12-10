Москалькова: нужно сделать все возможное для возвращения соотечественников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала сделать все возможное для возвращения в Россию людей, считающих себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе ценностей, передает РИА Новости.
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