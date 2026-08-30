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Экс-солистка Hi-Fi Таня Терёшина рассказала о сложном периоде жизни: «Я не справляюсь»

Экс-солистка Hi-Fi Таня Терёшина рассказала о сложном периоде жизни: «Я не справляюсь»

47-летняя Таня Терёшина рассказала в личном блоге, что сейчас переживает сложный период жизни. Уже больше года у неё болеет мама, шансов на выздоровление, по словам певицы, нет, и смириться с этим она не может.

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