Экс-солистка Hi-Fi Таня Терёшина рассказала о сложном периоде жизни: «Я не справляюсь»

47-летняя Таня Терёшина рассказала в личном блоге, что сейчас переживает сложный период жизни. Уже больше года у неё болеет мама, шансов на выздоровление, по словам певицы, нет, и смириться с этим она не может.
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