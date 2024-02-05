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Бойцы СВО отправили прихожанам храма в Хабаровске письмо с благодарностью

Бойцы СВО отправили прихожанам храма в Хабаровске письмо с благодарностью

4 февраля 2024 года настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Стахий Вертилецкий после окончания Божественной литургии ознакомил прихожан с благодарностью, поступившей от командования одного из воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции.

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