Бойцы СВО отправили прихожанам храма в Хабаровске письмо с благодарностью

4 февраля 2024 года настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Стахий Вертилецкий после окончания Божественной литургии ознакомил прихожан с благодарностью, поступившей от командования одного из воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции.
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