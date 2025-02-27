Рязанский Минздрав обязали выплатить трём инвалидам более 450 тысяч рублей

Люди покупали положенные им по закону медикаменты на собственные деньги.По итогам прокурорской проверки в сфере здравоохранения выяснилось, что трое рязанцев-инвалидов не получили положенные им по закону бесплатные лекарства.
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