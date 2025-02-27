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Рязанский Минздрав обязали выплатить трём инвалидам более 450 тысяч рублей

Рязанский Минздрав обязали выплатить трём инвалидам более 450 тысяч рублей

Люди покупали положенные им по закону медикаменты на собственные деньги.По итогам прокурорской проверки в сфере здравоохранения выяснилось, что трое рязанцев-инвалидов не получили положенные им по закону бесплатные лекарства.

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