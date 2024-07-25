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«Не тот Торгашов»: Что известно о взрыве машины в Москве

«Не тот Торгашов»: Что известно о взрыве машины в Москве

  Замначальника части спутниковой связи ВС России и Офис президента Украины опровергли свое участие в ЧП На севере Москвы, на Синявинской улице, на придомовой уличной парковке возле жилого дома, в непосредственной близости от детской игровой площадки, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser.

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