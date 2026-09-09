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Царьград

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Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия", заявил, что потребности Вооруженных сил России полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев, исключая необходимость в мобилизации.

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