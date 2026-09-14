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«Он был женат, я замужем»: Почему Марьяна Спивак отказывалась от романа с коллегой и не спешит ставить штамп в паспорте

«Он был женат, я замужем»: Почему Марьяна Спивак отказывалась от романа с коллегой и не спешит ставить штамп в паспорте

Марьяна Спивак давно вырвалась из тени своей знаменитой фамилии: за её плечами — не только статус продолжательницы громкой артистческой династии, но и главный приз Каннского кинофестиваля за драму «Нелюбовь», яркие роли в театре, популярных сериалах и международных проектах.

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