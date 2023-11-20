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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Круговой: «Зенит» сохраняет неплохой уровень. С нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы ЛЧ»

Данил Круговой: «Зенит» сохраняет неплохой уровень. С нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы ЛЧ»

«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые.

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