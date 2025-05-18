Бывший полицейский, который в сочинской электричке устроил скандал и угрожал пассажирам, принес извинения на камеру

Бывший полицейский, который в сочинской электричке устроил скандал и угрожал пассажирам, принес извинения на камеруИзвинился на камеру бывший полицейский, который в электричке «Имеретинский курорт – Майкоп» устроил скандал.
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