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Историк Сапелкин: к иконам нужно относиться благоговейно, нельзя их выбрасывать

Историк Сапелкин: к иконам нужно относиться благоговейно, нельзя их выбрасывать

Икона служит напоминанием о святых, и к ней стоит относиться с благоговением. На это в беседе с 360.ru указал историк-религиовед Николай Сапелкин.

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