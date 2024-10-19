Тренер Крис Брикли: «Бронни намного лучше, чем о нем думают. У него будет долгая карьера в НБА»

Брикли – один из самых востребованных персональных тренеров НБА. Он работал со многими звездами лиги, включая Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024.
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