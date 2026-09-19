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Царьград

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MS NOW оспорит отказ в доступе в Белый дом Дональдом Трампом

MS NOW оспорит отказ в доступе в Белый дом Дональдом Трампом

Телеканал MS NOW заявил о нарушении прав, после отказа в доступе в Белый дом его журналистам. Дональд Трамп 18 сентября запретил CNN и MS NOW посещать резиденцию, обвинив в дезинформации.

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