Омича, застрелившего двух человек ради старого телевизора, требуют посадить на 22 года Он расправился с 85-летней пенсионеркой и ее сыном, а тела спрятал в погребе.
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Омича, застрелившего двух человек ради старого телевизора, требуют посадить на 22 года Он расправился с 85-летней пенсионеркой и ее сыном, а тела спрятал в погребе.