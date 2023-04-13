Военное обозрение

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  • Россиянин
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    А ты алесандр тот еще компьютерВслед за Россией ...
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Президент Франции заявил, что быть союзником США не тождественно положению их вассала

Президент Франции заявил, что быть союзником США не тождественно положению их вассала

Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им во время пресс-конференции в Нидерландах, шокировали американскую и европейскую общественность.

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