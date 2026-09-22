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What do you think? I like it ;B

What do you think? I like it ;B

What do you think? I like it ;B DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll I like how we handled NPOC sure, the day before yesterday didn't end on a strong long tail ,but nobody's perfect.

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