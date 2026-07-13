В Братске ищут свидетелей ДТП с участием маршрутки, в котором пострадала пенсионерка

10 июля днем в Братске пожилая женщина-пассажир упала в салоне маршрутки. Происшествие случилось перед остановкой на улице Южной, напротив дома № 45, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
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