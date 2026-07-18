Фридрих II: прусский ответ на уроки Полтавы 1-й батальон прусской лейб-гвардии в битве при Колине (1757 год).
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Фридрих II: прусский ответ на уроки Полтавы 1-й батальон прусской лейб-гвардии в битве при Колине (1757 год).
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