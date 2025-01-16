Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP Слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о необходимости поддержки Вашингтоном Украины, чтобы на потенциальных переговорах киевский режим якобы мог говорить "с позиции силы", являются "последним вскриком" администрации действующего американского президента Джо Байдена.