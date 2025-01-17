Рынки США завершили трехдневное ралли в четверг

В четверг фондовые индексы США завершили сессию снижением, прервав трёхдневный рост. S&P 500 потерял 0,21%, опустившись до 5937,34, Nasdaq снизился на 0,89% до 19338,29, а Dow Jones упал на 0,16% до 43153,13.
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