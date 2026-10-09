Сысоева вновь грызется с Боней: «Хайпанула на смерти моей мамы!»

Надежда и Виктория повздорили еще два года назад во время съемок шоу «Выжить в Дубае». С тех пор звезды не перестают припоминать друг другу неприятные моменты.
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