Аргументы недели
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Аргументы недели

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Николай Валуев: Патриотизм и экология связаны напрямую

Николай Валуев: Патриотизм и экология связаны напрямую

Как человеку войти в гармонию с природой? Зачем нужны волонтёры? Какие тайны хранит Байкал? Как ленятся спортсмены? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

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Комментарии
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Samarium
Почитайте материалы о принятии закона, разрешающего т.н. &quot; вольерную охоту&quot; ( по своей сути, просто узаконенное убийство животных, не способных себя защищать и даже убежать) и о роли этого деятеля в его принятии....
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15 час.
В К
Во, во, это занятие наших депутатов, лошадям хвосты крутить!
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12 час.
n
nyha
он в зеркало хоть смотрит...
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2 час.

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