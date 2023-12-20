Как человеку войти в гармонию с природой? Зачем нужны волонтёры? Какие тайны хранит Байкал? Как ленятся спортсмены? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Николай Валуев: Патриотизм и экология связаны напрямую
Комментарии
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Samarium
Почитайте материалы о принятии закона, разрешающего т.н. " вольерную охоту" ( по своей сути, просто узаконенное убийство животных, не способных себя защищать и даже убежать) и о роли этого деятеля в его принятии....
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15 час.
В К
Во, во, это занятие наших депутатов, лошадям хвосты крутить!
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12 час.
n
nyha
он в зеркало хоть смотрит...
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2 час.
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