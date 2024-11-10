Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения бродячей собаки на ребенка в Амурской области

По данным следствия, 9 ноября 2024 года в дневное время в городе Сковородино Амурской области во дворе многоквартирного дома по улице Красноармейской несовершеннолетняя подверглась нападению бездомной собаки, в результате чего получила травму лица.
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