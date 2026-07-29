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Царьград

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"Одесса — Франкфурт за сутки": Украина с 1 августа запускает новый ж/д маршрут

"Одесса — Франкфурт за сутки": Украина с 1 августа запускает новый ж/д маршрут

Новый поезд из Одессы во Франкфурт будет идти с одной пересадкой в Польше.С 1 августа "Укрзализниця" запускает новый международный железнодорожный маршрут, который позволит добраться из Одессы во Франкфурт‑на‑Майне с одной пересадкой в польском Перемышле.

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