В Петербурге раскрыли схему мошенничества с "мертвыми душами" на 1 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала 51-летнего помощника военного комиссара и его 38-летнюю жену по делу о мошеннической схеме, заключавшейся в трудоустройстве "мертвых душ" и подписании от их имени контрактов с Минобороны РФ.
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