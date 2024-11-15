В Петербурге раскрыли схему мошенничества с "мертвыми душами" на 1 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала 51-летнего помощника военного комиссара и его 38-летнюю жену по делу о мошеннической схеме, заключавшейся в трудоустройстве "мертвых душ" и подписании от их имени контрактов с Минобороны РФ.