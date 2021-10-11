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Роскачество нашло в наггетсах кишечную палочку и листерии

Роскачество нашло в наггетсах кишечную палочку и листерии

Роскачество проверило наггетсы 20 торговых марок. В некоторых из них специалисты выявили нарушения микробиологических показателей, в частности бактерии кишечной палочки и листерии.

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