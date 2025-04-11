Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Сасовском районе Рязанской области

Авария случилась на 10-м километре автодороги «Шацк — Касимов — Любовниково — Мокрое — Чубарово».10 апреля около 15:12 в Сасовском районе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.