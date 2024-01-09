Стало известно о первом концерте Киркорова после «голой» вечеринки

После «голой» вечеринки Киркоров выступил на закрытой вечеринке в Дубае Певец Филипп Киркоров дал первый концерт после скандала, связанного с визитом в бар «Мутабор» на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
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