Стало известно о первом концерте Киркорова после «голой» вечеринки

После «голой» вечеринки Киркоров выступил на закрытой вечеринке в Дубае Певец Филипп Киркоров дал первый концерт после скандала, связанного с визитом в бар «Мутабор» на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.