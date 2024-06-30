За 2023 год россияне продали имущество на ₽662 млн в счёт долгов

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов на форуме юристов (ПМЭФ), который состоялся в Питере на этой неделе заявил, что граждане, которых по суду признали должниками, то в счёт погашения долга в прошлом году самостоятельно реализовали своё арестованное имущество на 661,8 млн рублей.