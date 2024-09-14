Загадочные объекты в небе Египта: что за «пузыри» зависли над пирамидами Евгения КомароваНад пирамидальными комплексами Египта недавно были зафиксированы загадочные объекты, привлекшие внимание ученых и общественности.
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