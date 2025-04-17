По делу об аресте бывшего губернатора Курской области.1. Органы разрабатывали Смирнова несколько месяцев параллельно с делами подрядчиков отвечавших за строительство укреплений в южных районах Курской области.
На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Он должен быть расстрелян по Закону военного времени! Это предатель интересов России. Однако будут судить рядить лет несколько. Сегодня кто то помнит всех дельцов из МО, я только Иванова, и где они сегодня, а арестовано более10 чел.? Всё порастёт былью.
Ответить
22 час.
Н
Никола
Смертная казнь для казнокрадов, а то тюрьма для них это клуб по интересам.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии