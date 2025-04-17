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На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей

На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей

По делу об аресте бывшего губернатора Курской области.1. Органы разрабатывали Смирнова несколько месяцев параллельно с делами подрядчиков отвечавших за строительство укреплений в южных районах Курской области.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Он должен быть расстрелян по Закону военного времени! Это предатель интересов России. Однако будут судить рядить лет несколько. Сегодня кто то помнит всех дельцов из МО, я только Иванова, и где они сегодня, а арестовано более10 чел.? Всё порастёт былью.
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22 час.
Н
Никола
Смертная казнь для казнокрадов, а то тюрьма для них это клуб по интересам.
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17 час.
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