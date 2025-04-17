На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей

Геннадий Бережнов

Он должен быть расстрелян по Закону военного времени! Это предатель интересов России. Однако будут судить рядить лет несколько. Сегодня кто то помнит всех дельцов из МО, я только Иванова, и где они сегодня, а арестовано более10 чел.? Всё порастёт былью.