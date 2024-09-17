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Парламентская газета

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ФСБ ищет людей, помогавших украинскому агенту готовить теракт на Урале

ФСБ ищет людей, помогавших украинскому агенту готовить теракт на Урале

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, и сейчас ищут тех, кто оказывал ему содействие.

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