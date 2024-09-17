ФСБ ищет людей, помогавших украинскому агенту готовить теракт на Урале

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, и сейчас ищут тех, кто оказывал ему содействие.
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