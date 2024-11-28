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Царьград

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Вместо генераторов и снаряжения: в Курске власти хотят потратить миллионы рублей на украшения к Новому году

Вместо генераторов и снаряжения: в Курске власти хотят потратить миллионы рублей на украшения к Новому году

Жители в шоке от планов мэрии Курска потратить 15 млн рублей на украшения к Новому году. Эти деньги можно было бы потратить на генераторы и снаряжение для бойцов, а не на светодиодные фигурки и приёмную Деда Мороза.

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