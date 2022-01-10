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Бизнес с долей 25% и более у акционеров на Кипре лишат госпомощи

Минфин опубликовал проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России — так называемых «транзитных» юрисдикций, через которые капитал утекает из России; в этот список вошли Кипр и Мальта (в 2020 году ведомство добилось повышения налогов на дивиденды и проценты из России в эти страны), Швейцария, Гонконг и Сингапур, Ирландия, Черногория, штаты Вайоминг и Делавэр в США, Виргинские острова США, Шри-Ланка, остров Мадейра в Португалии, Ливан, Кюрасао, Королевство Тонга, пишут «Ведомости».

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