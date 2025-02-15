⚡️В Крыму снизилась цена на бензин По итогам биржевой сессии 14 февраля оптовая стоимость светлых нефтепродуктов снизилась: АИ-92 стоит 54,5 тысяч рублей, а АИ-95 – 56,3 тысяч рублей (за одну тонну).