Ответственность за «пейджеры» и перспективы наземной операции ЦАХАЛ: как развивается война Израиля и Ливана Евгения КомароваИзраиль продолжает активные военные действия на юге Ливана, в зоне локализации ключевых объектов инфраструктуры «Хезболлы».
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