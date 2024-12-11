Пол-литра, грамота и другие криптовалюты СССР

Почему в Советском Союзе универсальным платежным средством была пол-литровая бутылка водки и на какие блага жизни мог рассчитывать счастливый обладатель почетной грамоты? Про эти и другие неденежные средства оплаты в классическом брежневском СССР читайте в нашем выпуске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии