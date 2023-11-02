Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств

Юрию Титову было всего 20 лет, когда он случайно познакомился с 28-летней певицей Теоной Контридзе. В тот момент Теона состояла в отношениях с будущим мужем Николаем и честно рассказала "фабриканту" обо всем.
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