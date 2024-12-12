Санаторий или отели : в Сочи затянулось расследование уголовного дела о застройке одного из старейших курортных объектов

Санаторий или отели : в Сочи затянулось расследование уголовного дела о застройке одного из старейших курортных объектовВ приёмную главы СКР Александра Бастрыкина в сети «ВКонтакте» обратилась жительница Сочи из-за своего несогласия с ходом установления обстоятельств застройки объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий Красмашевский», ранее известный под названием «Санаторий имени Кирова».