Санаторий или отели : в Сочи затянулось расследование уголовного дела о застройке одного из старейших курортных объектов

Санаторий или отели : в Сочи затянулось расследование уголовного дела о застройке одного из старейших курортных объектовВ приёмную главы СКР Александра Бастрыкина в сети «ВКонтакте» обратилась жительница Сочи из-за своего несогласия с ходом установления обстоятельств застройки объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий Красмашевский», ранее известный под названием «Санаторий имени Кирова».
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