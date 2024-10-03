Арестованный чиновник из правительства ХМАО стал фигурантом дела о мошенничестве

Первому заместителю директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Андрею Середневу, ранее арестованному по делу о махинациях с покупкой за бюджетный счет автобусов для Нижневартовска, предъявлено новое обвинение – в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере мошенничестве (ч.