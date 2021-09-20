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Как Кейт Миддлтон и принц Уильям относятся к появлению четвертого ребенка в их семье

Кажется, у герцога и герцогини Кембриджских есть всё. Они —  влиятельные члены британской королевской семьи, будущие король и королева Англии, а также любящие родители троих очаровательных детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

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